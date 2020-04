Emmanuel Adebayor nu face parte din randul sportivilor care s-au implicat activ in lupta contra coronavirusului. Fostul atacant al celor de la Arsenal și Real Madrid a precizat ca nu-l intereseaza sa faca vreo donație: "Nu am adus eu Covid-19". In varsta de 36 de ani, Adebayor este acum jucatorul echipei Club Olimpia, din Paraguay. Fostul jucator al echipei Arsenal, Emmanuel Adebayor, a surprins prin ultima declaratie facuta. Jucatorul nascut in Togo a fost criticat de conationalii sai si nu numai pentru ca nu a donat niciun ban in lupta contra coronavirusului. Adebayor a recunoscut ca nu…