Mulți turiști vor rămâne fără vacanțe. Un operator gigant din turism a intrat în faliment FTI Group, al treilea cel mai mare operator de turism din Europa, a anunțat intrarea in insolvența, lasand in incertitudine sute de persoane, care au contractat vacanțe, inclusiv prin operatori romani. FTI Group a depus cererea de insolvența la tribunalul regional din Munchen, a anunțat compania germana intr-un comunicat, citat de Reuters. Managerii operatorului au […] The post Mulți turiști vor ramane fara vacanțe. Un operator gigant din turism a intrat in faliment appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

