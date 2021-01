Multi turisti au ales zona montana a judetului pentru practicarea sporturilor de iarna.

Stiri pe aceeasi tema

- Este informare de ninsori și vant alert pentru jumatate de țara. Va ninge și se va depune strat consistent de zapada, iar pe creste, vantul va sufla cu peste 80 km/h. Vremea se va raci deosebit de mult in urmatoarele zile, in weekend temperaturile scazand pana la minus 20 de grade Celsius in țara. Ger…

- Mii de turisti au urcat, sambata, pe partiile de altitudine din statiunea Sinaia, acestia asteptand chiar si aproape doua ore la cozi imense la instalatiile de transport pe cablu.City managerul Primariei Sinaia, Marian Panait, a declarat pentru Agerpres ca peste 5.000 de turisti au urcat pe partiile…

- Peste 5.000 de turisti au urcat azi pe partiile de altitudine din statiunea Sinaia, ei asteptand chiar si doua ore la cozi imense la instalatiile de transport pe cablu, anunța agerpres . City managerul Primariei Sinaia, Marian Panait, a declarat pentru Agerpres ca peste 5.000 de turisti au urcat pe…

- Prahova ramane in topul preferintelor pentru vacanta de iarna, iar pentru Revelion se anunta un grad de ocupare de 80-90% in zona montana a judetului, anunta luni, pe pagina de Facebook, Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT). "Turistii raman fideli judetului Prahova…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a spus, vineri, ca in prezent CET Sud da caldura la 75 de grade și spera sa se ajunga la 85 de grade in zilele care urmeaza. Speranța edilului este ca bucureștenii ca...

- Iarna se apropie cu pași repezi, iar apariția primilor fulgi de zapada in stațiunile montane din Maramureș va deschide și noul sezon al sporturilor de iarna. In acest context al raspandirii tot mai rapide a virusului Sars-Cov-2, aceste locații ar putea reprezenta un pericol pentru turiștii aflați in…

- Marti, in nordul tarii cerul va fi variabil, iar in regiunile de centru si sud sunt prognozate ninsori slabe. La Briceni si Soroca vor fi minus trei grade, iar la Balti si Orhei, minus doua. La Tiraspol se asteapta zero grade, iar la Leova si Comrat un grad.

- Temperaturile au coborat sub 7 grade noaptea in unele regiuni din Romania, prin urmare ar cam fi momentul sa montați pe mașini anvelopele de iarna. Acestea ar trebui montate daca temperaturile scad sub 7°C intrucat vor avea performanțe mult mai bune...