Mulți soldați ruși din Harkov au trecut granița în Rusia în timpul retragerii SUA estimeaza ca Rusia a parasit in mare parte zonele pe care le ocupase in regiunea Harkov (nord-est), iar multi soldati rusi, care se repliasera in fata inaintarii trupelor ucrainene, au trecut granita revenind in Rusia, a declarat luni un inalt oficial militar american, citat de Reuters, transmite Agerpres. „Pe ansamblu, estimam ca ucrainenii fac progrese in timp ce lupta pentru eliberarea si recuperarea teritoriilor in sud si est”, a declarat responsabilul american, sub rezerva anonimatului. „In imprejurimile Harkovului, credem ca fortele ruse au renuntat in mare masura la castigurile lor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

