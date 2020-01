Mulţi şoferi și-ar înlocui cheile auto cu o aplicație 76 de procente dintre șoferii germani considera incomoda utilizarea cheilor auto in anumite momente. Acesta este rezultatul unui sondaj reprezentativ efectuat de PULS, un institut de cercetare de piața, pentru Bosch*. In special șoferii cu varste sub 40 de ani și cei care conduc mult au avut experiențe neplacute cu cheile auto convenționale. Totul incepe de la o logistica simpla: nu știu unde sa iși puna cheile (45 de procente dintre respondenți), de exemplu atunci cand sunt la piscina le ratacesc și dureaza foarte mult pana cand le gasesc (44 de procente), iar unii dintre ei chiar le-au pierdut… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Argeș: 10.000 de amenzi pentru nepurtarea centurii de siguranța. Anul acesta, polițiștii rutieri argeseni au aplicat aproape 10.000 de sancțiuni contravenționale pentru nepurtarea centurii de siguranța sau a dispozitivelor omologate de retenție, șoferilor sau pasagerilor care au renunțat la…

- Un numar mare de șoferi ar prefera sa-și porneasca autovehiculul cu ajutorul smartphone-ului Aproximativ 40 de procente și-ar inlocui cheile auto cu o aplicație. Noua aplicație „Perfectly keyless” ofera șoferilor siguranța și confort. 76 de procente dintre șoferii germani considera incomoda utilizarea…

- Doua eleve ale Colegiului National „B. P. Hasdeu” sunt marile castigatoare ale „App Inventor – Fii eroul orasului tau”, competitie nationala care a provocat liceenii din toata tara sa creeze o aplicatie pentru smartphone care sa contribuie la rezolvarea unei probleme din orasul lor. Este vorba despre…

- Free Now se lanseaza in Romania cu 100.000 de curse gratuite si 50% reducere la platile cu cardul, aceasta urmand sa inlocuiasca aplicatia Clever, care va continua sa functioneze o perioada in paralel cu noua aplicatie, a informat compania intr-un comunicat, conform News.ro.”Free Now, parte…

- Prima soluție de „trafic adaptativ local“ a fost implementata in Brașov in intersecția dintre B-dul Eroilor și strazile Nicolae Balcescu și Constantin Dobrogeanu Gherea, cu scopul de a eficientiza circulația și a reduce timpii morți la semafoare. „La solicitarea domnului primar am montat trei detectori…

- Pavel Durov a iesit la atac in contextul celei mai recente vulnerabilitati WhatsApp, care a permis hackerilor sa acceseze toate datele de pe telefonul unei tinte, trimitand un videoclip. "WhatsApp nu doar ca a esuat sa va protejeze mesajele, dar aceasta aplicatie este folosita in mod constant…

- Oamenii de stiinta au creat cu ajutorul inteligentei artificiale o aplicatie care poate recunoaste in poze afectiunile ochiului chiar inainte ca aceasta sa fie vizibila medicilor. Cercetatorii numesc aplicatia CRADLE (Computer Assisted Detector of Leukoria). Aceasta poate depista reflexii…

- OMV Petrom si organizatia neguvernamentala CivicNet au lansat, marti, platforma digitala Meserii.ro, care prezinta harta interactiva a invatamantului profesional si tehnic din Romania (IPT), potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Harta pune fata in fata, pentru prima data in Romania,…