Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, pe teritoriul județului Suceava, pentru verificarea respectarii masurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID-19 au acționat 275 de polițiști, 110 polițiști locali, 61 de jandarmi și 16 militari ai MApN. Au fost verificate 2.244 de persoane aflate in autoizolare sau carantina instituționalizata…

- Politistii si jandarmii harghiteni au aplicat, in ultimele 24 ore, amenzi in cuantum de aproape 250.000 de lei pentru incalcarea prevederilor ordonantelor militare. Informatiile furnizate luni de Institutia Prefectului judetului Harghita arata ca efectivele Inspectoratului de Politie Judetean…

- Amenzile pentru incalcarea prevederilor ordonantelor militare pot fi platite si online, incepand de luni, pe ghiseul.ro. Sumele provenite din amenzile pentru acest tip de contraventii devin venit integral la bugetul de stat. Guvernul a informat ca, incepand din 6 aprilie, plata amenzilor pentru incalcarea…

- Oamenii legii amendeaza zilnic zeci de cetateni care incalca regulile de deplasare si distantare sociala stabilite prin ordonantele militare. Avand in vedere situatia delicata pe care o traversam, este recomandata evitarea oricaror deplasari la ghiseele institutiilor care incaseaza plata amenzilor.…

- Amenzile pentru incalcarea restricțiilor privind deplasarea, prevazute in Ordonanțele Militare, pot fi platite și online. Pentru ca ANAF nu a inființat... The post Lista conturilor din vestul țarii in care pot fi platite online amenzile pentru incalcarea restricțiilor din ordonanța militara appeared…

- „Dintre cei verificați, peste 228.000 sunt cetațeni romani”, a spus Bogdan Despescu.Despescu a mai spus ca dupa suspendarea curselor aeriene, numarul persoanelor care au intrat in Romania a cazut semnificativ.„Dupa suspendarea zborurilor, numarul persoanelor care au intrat a scazut semnificativ. Ieri…

- Monitorizarea respectarii masurilor dispuse pentru prevenirea și combaterea COVID 19, s-a desfașurat in data de 28.03.2020 prin implicarea unor efective formate din 248 de polițiști, 93 de polițiști locali, 39 de militari MAPN si 188 de jandarmi, care au realizat acțiuni pentru verificarea la domiciliu…

- S-a stabilit ce amenzi vor fi date pentru incalcarile prevederilor ordonantei militare. Le gasiti in tabelul de mai jos. Totusi, inca nu sunt pe deplin intelese noile reguli. Oamenii inca nu stiu, spre exemplu, cine va fi sanctionat in cazul in care apar mai mult de opt persoane la o inmormantare. TABEL…