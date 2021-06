Mulți români își neglijează indiciile unui posibil cancer de piele Reprezentanții Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) solicita autoritaților, din aceasta cauza, o strategie nationala de lupta impotriva melanomului si non-melanomului, intrucat propriile campanii de educare și informare sunt insuficiente. Nu de puține ori aflam ca cineva are o afecțiune oncologica pe care și-a descoperit-o prea tarziu, iar tratamentele care ar fi fost eficiente […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

