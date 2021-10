Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu a fost și ea invitata la premiera noului film James Bond - "No Time to Die", organizata in Londra. Noua senzație a tenisului britanic a atras privirile și blitz-urile fotografilor. Sportiva urmeaza sa vina in octombrie 2021 in Romania.

- Pentru fanii lui James Bond asteptarea a luat sfarsit. Aseara, la Londra, a avut loc premiera celei mai recente productii cu Daniel Craig in rolul agentului 007. „No time to die” va intra in cinematografe din 1 octombrie. Dupa un an si jumatate de intarzieri cauzate de pandemie, „No time to die”, al…

- Premiera mondiala a noului film James Bond. Familia Regala britanica, pe covorul roșu! „No Time To Die”, noul film din seria James Bond, ar fi trebuit sa fie lansat inca din 2020. Momentul a fost insa amanat in contextul actual al pandemiei. Seara trecuta, dupa mai bine de 1 an de așteprare, minunea…

- Ultimul film „James Bond” cu Daniel Craig in rolul Agentului 007 a avut premiera mondiala marti seara, la Londra, in prezenta ducilor de Cambridge si a printului Charles, precum si a numeroase staruri, intre care Rami Malek, Ana de Armas si Billie Eilish, informeaza News.ro. Evenimentul de…

- Cel mai așteptat film al anului 2021, No Time to Die, are premiera astazi, 28 septembrie, la Londra. Printre cei mai așteptați invitați se numara și Prințul William, impreuna cu ducesa de Cambridge. Instagram De asemenea, printre invitați s-au numarat și Rami Malek, Ana de Armas și, nu in cele din urma,…

- Reprezentantii lantului de cinematografe Odeon din Londra au anuntat luni ca au vandut peste 175.000 de bilete pentru urmatorul film din franciza "James Bond", intitulat "No Time to Die", care va fi lansat in aceasta saptamana dupa mai multe amanari cauzate de pandemia de coronavirus, informeaza…

- Daniel Craig a primit gradul lui James Bond in Marina britanica. Actorul britanic, care a interpretat rolul lui James Bond in ultimii 15 ani, deține acum gradul pe care il are spionul din carțile lui Ian Fleming in Marina Marii Britanii: commander (comandor), deși cu titlu onorific. Anunțul vine cu…