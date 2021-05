Mulți la rapel, puțini la prima doză. „Țintele de vaccinare nu vor fi atinse” Ținta de vaccinare anunțata de președintele Romaniei, de 1 milion de persoane lunar, va fi ratata daca se menține trendul din ultima perioada. In prezent numarul celor care se vaccineaza cu prima doza este sub cel al rapelurilor. La ultima raportare de sambata, de exemplu, in 24 de ore au fost aproape 52.000 de persoane imunizate cu prima doza și 67.000 cu cea de-a doua. „Creste numarul de persoane vaccinate, nu e momentul insa sa ne bucuram pentru ca, daca o sa va uitati, din pacate, numarul de persoane care se vaccineaza cu prima doza este inferior numarului de persoane care se vaccineaza cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

