Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și un barbat din Rusia, care locuiesc in Romania de mai mulți ani, explica pentru Libertatea cum se raporteaza la regimul de la Moscova și ce inseamna pentru ei razboiul din Ucraina. In timp ce amandoi condamna razboiul, unul crede ca totul este „nebunia” lui Vladimir Putin, altul gasește explicații…

- La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole-cheie produse in regiune au explodat. Cea mai mare problema este graul. Livrarile din Rusia și Ucraina, care impreuna reprezinta aproape 30% din comerțul global cu grau, sunt acum in pericol. Prețul graului și ingrașamintelor,…

- Romania intampina un nou val de scumpiri, de data aceasta alimentat de situația din Ucraina. Produsele alimentare de baza dar și serviciile ar putea avea prețul majorat cu pana la 30%. Potrivit producatorilor, prețul painii s-ar putea dubla iar coșul zilnic va fi destul de afectat. Producatorii si fermierii…

- Razboiul pornit de Federatia Rusa in Ucraina continua sa vina cu noi consecinte pentru intreaga Europa. Pretul alimentelor de baza va creste in perioada urmatoare, iar cel la energie electrica si la gaze continua sa urce vertiginos. In fata acestui val de scumpiri, Romania trebuie sa vina repede cu…

- Un baril de petrol a trecut de 139 de dolari pe piața Brent, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani. Prețul unui baril de petrol a atins un nivel record in 2008, dar conflictul dintre Rusia și Occident adoborat acest record ingrijorator. Prețul barilului de Petrol a ajuns la 139,13…

- Cumparam alimente aproape zilnic și este imposibil sa nu vedem cum prețurile la raft se schimba aproape saptamanal. Angajații magazinelir au mult de munca cu prețurile, iar cumparatorii sunt cei mai nefericiți. In ultimele 12 luni, scumpirile sunt și de 30% la raft, iar gazele și energia cu 50%. Pornind…

- Valery Kuzmin declara ca „Romania este unul dintre vecinii noștri și cautam sa menținem relații de buna vecinatate cu aceasta. Ceea ce este important: aceste relații ar trebui construite pe o baza solida a respectului și beneficiului reciproc, precum și a reciprocitații”.„In masura in care forțele armate…

- Razboiul din Ucraina seamana panica pe piețele agricole. Cotatiile la porumb au inregistrat luni o noua crestere semnificativa, in contextul in care porturile ucrainene de la Marea Neagra sunt blocate, iar Marea Azov este in continuare inchisa pentru navigatia navelor. In jurul orei 12.30 GMT, pe platforma…