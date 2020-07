Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat ca multe companii nu au completat corect Declarația 112 pentru personalul aflat in șomaj tehnic și nu au specificat perioada, motiv pentru care mulți...

- ​Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a constat și ea ca sunt mulți oameni din șomaj tehnic neasigurați și nu pot beneficia de servicii medicale, deși au fost virate sumele. Ea spune ca își ia datele de la ANAF. Despre situația aceasta, HotNews.ro a scris miercuri. Practic, Declarația…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate afirma ca angajatorii sunt de vina pentru ca angajatii aflati in somaj tehnic figureaza ca neasigurati la sanatate, deoarece nu au incadrat corect personalul aflat in somaj tehnic si nu a specificat perioada in care acestia au fost someri.

- Informatiile puse la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precieaza ca folosirea cardului de sanatate nu va fi necesara pana la finele lunii iunie. Astfel, la farmacie sau la medic, vom putea merge si fara sa avem cardul de sanatate in posesie.De asemenea, sunt reglementate inclusiv…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca, posibilitatea ca pacienții sa fie consultați prin telefon sau online, acolo unde prezența in cabinetul medicului nu este neaparat necesara, iar rețetele medicale sa poata fi trimise pe mail sau prin alte mijloace electronice, reglementata pe…

- Posibilitatea ca pacienții sa fie consultați prin telefon sau online, acolo unde prezența in cabinetul medicului nu este neaparat necesara, iar rețetele medicale sa poata fi trimise pe mail sau prin alte mijloace electronice, reglementata pe perioada starii de urgența, va fi prelungita dupa 15 mai,…

- Asociația Colegiul Pacienților avertizeaza ca nerecuperarea banilor de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru concediile medicale acordate angajaților reprezinta o problema majora a angajatorilor, care dureaza de ani de zile. In condițiile crizei provocate de pandemia de coronvirus,…

- Ministerul Muncii a pregatit un proiect de act normativ privind șomajul tehnic la stat, a anunțat ministrul Violeta Alexandru. Potrivit acesteia, „acum este momentul organizarii unui sistem de lucru in instituții, autoritați, companii publice, regii cu capital de stat care sa le asigure funcționalitatea…