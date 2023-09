Stiri pe aceeasi tema

- Un incident ingrijorator a avut loc sambata in Germania, relateaza cotidianul Bild, citat de La Libre Belgique. Un barbat in varsta de 40 de ani a atacat copii ucraineni in Einbeck, in landul Saxonia Inferioara, scrie news.ro.Potrivit politiei, trecatorul a tras mai intai de par o fetita, apoi a…

- Peste 3,6 milioane de copii ucraineni, dintre care 400.000 sunt refugiati in alte tari, si-au inceput vineri noul an scolar, al doilea de la declansarea razboiului de catre Rusia, potrivit cifrelor furnizate de Presedintia ucraineana, informeaza vineri AFP.

- Fortata sa-si protejeze elevii de amenintarea rachetelor rusesti supersonice lansate de la distante scurte, metropola ucraineana Harkov, din estul tarii, a construit zeci de sali de clasa in statiile de metrou pentru a permite elevilor sa revina la invatamantul fata in fata, relateaza News.ro . Harkov,…

- Rata șomajului din Germania a scazut in mod neașteptat in luna iulie. Asta deși specialiștii estimau o creștere a numarului de șomeri cu aproximativ 20.000 de oameni, potrivit Reuters. Estimarea s-a bazat pe condițiile economice dificile. Totuși, Oficiul Federal al Muncii a anunțat marți ca numarul…

- Circa 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina au ajuns in Rusia, a afirmat duminica seara Grigori Karasin, seful comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatie Ruse, camera superioara a parlamentului de la Moscova, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Centrele de zi din municipiul Chișinau vor gazdui mai mulți copii de virsta frageda, inclusiv copii refugiați din Ucraina. Primaria Chișinau, in parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), iși propune crearea unor centre de zi noi sau extinderea celor existente, astfel incit mai mulți copii…

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, a acuzat joi Rusia pentru uciderea a 136 de copii in Ucraina in 2022, forțele ruse fiind adaugate pe lista globala a infractorilor, potrivit unui raport adresat Consiliului de Securitate al ONU, citat de Reuters.