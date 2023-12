Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier, pietonal și bicicliștilor ca, in data de 11.12.2023 s-a realizat recepția proiectului: ,,Sistem inteligent de trafic management și monitorizare bazat pe soluții inovative de eficientizare și reducere a poluarii in Municipiul…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța faptul ca incepand de azi, 5.12.2023, s-au instituit sensuri unice de circulație pe Aleea Padin, in jurul Pieței Flora din cartierul Manaștur.- pe aleea din spatele blocurilor situate pe Calea Forești nr. 75-77-79 - sensul de unic circulație este dinspre str.…

- O femeie a cazut, luni dimineața, de pe un bloc situat pe Calea Florești din Cluj-Napoca. Din pacate, aceasta a decedat, cu toata intervenția prompta a pompierilor. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au fost solicitați pentru a interveni cu o autospeciala cu modul de descarcerare, alaturi…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța faptul ca in zona strazilor Marginașa – Prunilor, urmare analizei de catre membrii Comisiei de Circulație, respectiv aprobarii Poliției Rutiere, incepand cu data de 12.11.2023 vor fi implementate urmatoarele modificari de circulație: – pe strada Prunilor, se…

- Strada Marginașa a fost prezentata de primarul Emil Boc drept salvarea pentru traficul pe axa Zorilor - Calea Moților - Grigorescu, dar dupa cateva zile s-a demonstrat ca in Comisia de Circulație din cadrul Primariei Cluj-Napoca nimeni nu gandește. ”Mini centura” Zorilor - Moților a devenit un coșmar…

- Primaria Timișoara anunța cateva modificari in circulația rutiera prin cartierul Elisabetin. Cele mai importante privesc strazile Cozia și Memorandului, pe care circulația se va desfașura in sens unic. Pana sa se aplice noile prevederi, circulația va fi inchisa pe mai multe strazi din zona in urmatoarele…

- O parte a comunitații academice și a iubitorilor de istorie trag un semnal de alarma cu privire la mutarea unui fond arhivistic foarte important de la Cluj la Bistrița. Profesorul Ioan Bolovan de la UBB Cluj-Napoca a cerut clar sa se opreasca „intruziunea politicului in problemele științifice.” Fondul…

- Astazi, 22 septembrie 2023, Primaria Municipiului Pitești, prin Administrația Domeniului Public, a instituit urmatoarele: – sens unic de circulație pe strada Bradului, pe tronsonul cuprins intre blocurile 38 și 12D, respectiv 39 și 40, cu circulație auto dinspre piața spre blocul 38; – circulație pe…