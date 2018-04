Astra Giurgiu a produs surpriza etapei pana in acest moment. Echipa antrenata de Gigi Multescu a obtinut un rezultat de egalitate in meciul cu CFR Cluj, 1-1 in Gruia, si a complicat teribil situatia pentru echipa lui Dan Petrescu. Desi a luat echipa de la Edi Iordanescu in urma cu doar doua zile, Gigi Multescu nu s-a sfiit la final sa isi revendice plusurile.

”E un punct important pentru moral. CFR Cluj pierde greu puncte, primeste greu gol. Am facut o echipa ofensiva, dar jucatorii parca au avut frica de joc, de adversar. Dar in repriza a doua am reglat, chiar daca am pierdut un jucator…