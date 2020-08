Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj și-a stabilit componența lotului de jucatoare pentru sezonul 2020/2021. Voleibalistele campioanei Romaniei se vor reuni, la Blaj, in data de 29 august 2020, in vederea inceperii pregatirilor. Antrenorul principal Darko Zakoc, care se va afla pe banca echipei noastre inca 3 sezoane,…

- Astazi se reiau jocurile din Liga Campionilor. Intr-o prima faza se disputa returul duelurilor din optimi ramase nefinalizate inainte de intreruperea competitiilor. Apoi, va urma turneul Final 8 care va fi gazduit, in perioada 12-23 august, la Lisabona. Ovidiu Hategan se va afla la centru la partida…

- Dupa 20 de ani, actualul edil al municipiului Targu Mureș, Dorin Florea, a hotarat sa nu mai candideze pentru un nou mandat. El se va lupta insa pentru presedintia Consiliului Judetean (CJ) Mures, deținuta acum de Peter Ferenc. The post Dupa 20 de ani Dorin Florea renunța la primaria Tg. Mureș appeared…

- SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti, echipele romanesti angrenate in Liga Campionilor in sezonul 2020-2021, isi vor cunoaste adversarele la tragerea la sorti a grupelor din 1 iulie. Competitia va debuta in 13-14 septembrie. EHF a anuntat programul etapelor saptamanale, dar si cel al fazei play-off,…

- Edinson Cavani (33 de ani) și Thiago Silva (35) vor parasi PSG in aceasta vara, a confirmat Leonardo (50), directorul sportiv al clubului din Ligue 1. Celor doi fotbaliști emblematici pentru PSG le expira contractele in iunie, insa vor ramane alaturi de club pana ce sezonul va ajunge la final. PSG este…

- Editia 2019-2020 a Ligii Campionilor la fotbal se va incheia cu un turneu gazduit de Lisabona, in luna august, finala fiind prevazuta pentru 22 sau 23 august, a anuntat, ieri cotidianul german Bild pe site-ul sau. Europa League, competitie suspendata, ca si Liga Campionilor, in optimile de finala,…