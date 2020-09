Stiri pe aceeasi tema

- A patra oara a fost cu noroc pentru Dominic Thiem! Austriacul a reușit sa caștige primul Grand Slam din cariera dupa o finala electrizanta, cu germanul Alexander Zverev, scor 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6). Thiem a fost condus cu 2-0 la seturi și cu 5-3 in decisiv, dar a avut o tarie mentala formidabila…

- Austriacul Dominic Thiem (3 ATP) si germanul Alexander Zverev (7 ATP) vor juca finala turneului US Open, în urma victoriilor obtinute vineri la arenele Flushing Meadows din New York, informeaza Agerpres.Thiem s-a impus în penultimul act în fata rusului Daniil Medvedev (5 ATP),…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, si germanul Alexander Zverev (7 ATP) vor juca finala turneului US Open, in urma victoriilor obtinute vineri la arenele Flushing Meadows din New York. Thiem s-a impus in penultimul act in fata rusului Daniil Medvedev (5 ATP), finalist…