Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a dat o pasa de gol in meciul castigat de Slavia Praga cu scorul de 3-1 pe terenul formatiei Banik Ostrava, sambata, in prima etapa din faza play-off a campionatului Cehiei. David Zima a deschis scorul pentru campioni (14), iar Jan Boril (43) a dublat avantajul oaspetilor…

- Zima '14, Boril '43 si Musa '90+2, respectiv Buchta '90 au marcat golurile. La golul de 0-2, mijlocasul Nicolae Stanciu a pasat din prima, lung si inalt, de la vreo 35 de metri, iar Boril a urmarit balonul si a inscris cu capul. Internationalul roman a evoluat pana in minutul 86, cand a fost inlocuit…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a terminat la egalitate cu Banik Ostrava, 2-2, miercuri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Cehiei. Stanciu a deschis scorul in min. 14, din lovitura libera, dar Banik a egalat la scurt…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) a marcat un gol superb in meciul dintre Ostrava și Slavia Praga, scor 1-1, din penultima etapa a sezonului regulat. In minutul 14, Nicolae Stanciu a executat inteligent o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri, lateral stanga. Internaționalul roman a trimis cu mult…

- Fotbalistul roman Alexandru Baluta a marcat golul victoriei echipei Slovan Liberec, 1-0 cu Dynamo Ceske Budejovice, miercuri, 27 mai, in deplasare, in etapa a 25-a a campionatului Cehiei, informeaza Agerpres.Baluta a marcat in 50 al partidei, fostul jucator al Universitatii Craiova fiind primul fotbalist…

- Liderul campionatului ceh de fotbal, Slavia Praga, a invins, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Mlada Boleslav, in etapa XXV-a. Golul a fost marcat de Sevcik, in minutul 22, din centrarea lui Nicolae Stanciu. Internationalul roman a jucat tot meciul. Acesta a fost prima partida a celor doua…

- Liderul campionatului ceh de fotbal, Slavia Praga, a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Mlada Boleslav, in etapa XXV-a, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Sevcik, in minutul 22, din centrarea lui Nicolae Stanciu. Internationalul roman a jucat tot meciul. Citește…

- Slavia Praga, cu Nicolae Stanciu (27 de ani) integralist, a caștigat primul meci de dupa pauza provocata de coronavirus, scor 1-0, in deplasarea de la Mlada Boleslav. Prima liga din Cehia a revenit, fara spectatori, dupa modelul facut celebru de Bundesliga. Campioana en-titre Slavia Praga a inceput…