Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, s-a calificat, in premiera, vineri seara, in grupele Basketball Champions League, dupa ce a invins campioana Elvetiei, Fribourg Olympic, scor 77-64 (38-41), in finala turneului preliminar din Grecia. Principalii marcatori ai echipei clujene au fost Guzman 17 puncte, Richard 16, Stewart 13. U BT va juca in grupa G a competitiei cu Darussafaka Istanbul, Happy Casa Brindisi si Hapoel Holon. In primul meci, va intalni formatia turca la Cluj. Rapidul s-a asfixiat cu Gaz Rezultate inregistrate in etapa a IX-a a Ligii I de fotbal: FC…