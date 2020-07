Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, ieri ca data finalei Cupei Romaniei, 22 iulie, nu poate fi modificata, asa cum a cerut clubul CS Universitatea Craiova. „ Din pacate, nu am putut onora solicitarea celor de la Craiova, tocmai pentru faptul ca, daca am fi impins mai tarziu finala Cupei Romaniei si ar fi aparut cazuri de Covid in cazul vreuneia dintre cele doua echipe din finala, nu mai aveam date pentru disputarea acesteia in (...)