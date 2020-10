Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Under-21 a Romaniei a invins selectionata similara a Maltei cu scorul de 4-1 (4-0), marti seara, pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, in Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2021. Echipa Romaniei, fara cativa jucatori importanti,…

- Romania U21 a invins selecționata similara a Maltei, scor 4-1, cu golurile marcate de Mațan, Man, dubla, și Ganea. Toate reușitele au venit in prima repriza, in care Tudor Baluța a fost eliminat. Malta a marcat golul de onoare in partea secunda. A fost o prestație buna a tricolorilor mici, dar care…

- Romania a invins, marti, la Giurgiu, cu scorul de 4-1 (4-0), reprezentativa Maltei, in penultimul meci al tricolorilor "mici" in Grupa a VIII-a a preliminariilor Campionatului European din 2021. Tudor Baluta a fost eliminat, in minutul 34, cand a primit al doilea cartonas galben. Romania va termina…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, pe site-ul oficial, ca a decis sa inlocuiasca tot staff-ul tehnic pentru partida de marți, 13 octombrie, de la Giurgiu. Selecționarul Adrian Mutu și ”secunzii” sai sunt contacți direcți ai persoanei depistata pozitiv cu coronavirus. Astfel, la meciul cu Malta, echipa…

- Naționala U21 a Romaniei a obținut o victorie importanta, marți seara, in deplasarea din Malta. Tricolorii lui Mutu au invins cu scorul de 3-0 și astfel și-au consolidat locul al doilea in clasamentul grupei a 8-a din preliminariile Campionatului European U21 din 2021. Formația gazda nu a reușit sa…

- min. 83: GOOOOOL Romaniaaa!! Haruț inchide meciul, cu un șut din mijlocul careului advers. Este primul gol al jucatorului formației din Botoșani sub tricolor. min. 82. Ultimele doua schimbari la Romania. Itu intra in locul lui Olaru, in timp ce Cimpanu il inlocuiește pe Man. min. 73: Dubla schimbare…

- min. 6: GOOOOOOLLLL ROMANIAAA! Inceput perfect pentru „tricolorii mici”! Pe un contraatac, jucatorul lui FCSB, Dennis Man, a reușit sa dribleze fundașii adverși și a inscris ușor, pe langa portarul advers. Partida a inceput. Naționala U21 a Romaniei va disputa astazi, 8 septembrie, in deplasare, o partida…