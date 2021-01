Stiri pe aceeasi tema

- Florentina Iusco (LPS Cetate Deva), sportiva calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de saritura in lungime, s-a impus, sambata, la Bacau, la triplusalt, cu 13,33 m, in prima etapa a Campionatului National de atletism indoor. Ioana Diana Tiganasu (Ceahlaul Piatra Neamt) a castigat proba…

- In emisiunea”Cafeaua de dimineața”, Mihai Obreja, inspectorul școlar general al județului Neamț a aunțat de ce vor fi cu 25 de clase lmai puțin la nivelul ciclului liceal. Anul trecut au fost 4436 elevi care au terminat clasa a VIII-a, anul acesta doar 3.701. „Vor fi cu 12 clase de a IX-a mai puțin…

- ■ anchetatorii au atacat sentinta prin care un un barbat care si-a injunghiat consateanul a fost condamnat cu suspendare ■ Curtea de Apel bacau va da in cauza o decizie definitiva ■ Un atentat la viata ce a avut loc anul trecut, in localitatea Rediu, i-a adus inculpatului o pedeapsa fara executare si…

- Sportivul roman Eduard Grosu s-a clasat pe locul IX in cursa cu eliminare in prima zi a Campionatelor Europene de ciclism pe pista de la Plovdiv. Victoria a revenit britanicului Matthew Walls, urmat de portughezul Iuri Leitao si de rusul Serghei Rostovtev. La cursa au participat 17 ciclisti. „Dupa…

- In cadrul ședinței de astazi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, au fost actualizate scenariile de desfașurare a cursurilor in mai multe unitați de invațamant din județul Buzau, in contextul apariției cazurilor de infectari cu noul Coronavirus, in randul elevilor și cadrelor didactice:…