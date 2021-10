Multe și mărunte: Urne valorice în Cupa României Astazi sediul FRF va gazdui tragerea la sorti a optimilor de finala din Cupa Romaniei, editia 2021-2022. FRF a impartit cele 16 echipe calificate in optimi in doua urne valorice, acestea fiind urmatoarele: FCSB, Universitatea Craiova, FC Arges, Chindia Targoviste, ACSO Filiasi, Gaz Metan Medias, FC Dinamo, CS Minaur Baia Mare, Dunarea Calarasi, Politehnica Timisoara si FC U Craiova (A), Sepsi Sfantu Gheorghe, FC Voluntari, FC Hermannstadt, FC Rapid si FC Buzau.Se grupeaza echipele din urna A cu echipe din urna B (cinci jocuri) si, in continuare, cele sase echipe ramase in urna A se grupeaza intre… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 7.676 de cazuri noi de COVID-19 și 121 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.195 de oameni internați la ATI OFICIAL| 7.676 de cazuri noi de COVID-19 și 121 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.195 de oameni internați la ATI Sambata, 25 septembrie 2021, Grupul de Comunicare…

- Universitatea Craiova s-a impus in 16-imile de finala in fața campioanei CFR Cluj și va continua in Cupa Romaniei. Alb-albaștrii au caștigat cu 1-0 disputa de joi seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar GdS va pune la dispoziție o ampla galeri foto de la disputa. Cupa Romaniei, 16-imi de finala:…

- Universitatea Craiova a reușit calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei, in detrimentul campioanei CFR Cluj. Alb-albaștrii s-au impus joi seara in Banie, cu 1-0, și s-au revanșat astfel fața de ardeleni pentru infrangerea inregistrata luni, in campionat. Oltenii au scuturat plasa ardelenilor…

- Șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei incep marți. Meciurile se disputa intr-o singura manșa, pe terenul echipei mai slab cotate sau in funcție de televizari, la echipa care are nocturna. Din 16-imi se vor califica mai departe 16 echipe, care vor fi grupate apoi in opt meciuri in faza optimilor…

- U Craiova 1948 s-a calificat în optimile Cupei României la fotbal, formația antrenata de Adrian Mutu trecând de Petrolul, la Ploiești, cu scorul de 1-0.Partida a avut loc pe stadionul "Ilie Oana", iar unicul gol a fost marcat de Terell Ondaan, în minutul 52.S-au…

- Nu mai putin de 1.470 cazuri noi de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore dupa efectuarea a 40.677 de teste – 16.293 teste RT-PCR si 24.384 teste rapide antigen – ceea ce inseamna o rata de pozitivare de 3,6%, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. In total, de…

- O serie de controale incrucișate au avut loc in domeniul exploatarii agregatelor minerale. Doar in primele trei luni ale acestui an au fost aplicate amenzi de circa doua milioane de lei. și in județul Hunedoara au fost identificate exploatari ilegale de agregate minerale. „Aproape 2 milioane…