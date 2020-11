Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a învins, duminica seara, în deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa FC Arges, într-un meci din etapa a X-a a Ligii I. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Dan Petrescu s-a apropiat la trei puncte de FCSB și CSU Craiova.Golurile au fost marcate…

- CFR Cluj s-a facut de ras in aceasta seara, pe „Stadio Olimpico“. Campioana Romaniei a fost umilita de echipa din localitate, AS Roma, cu scorul de 5-0, dupa un meci care trebuie uitat cat mai repede. Fara Vinicius și Burca, principalii fundași centrali, CFR a parut o echipa mica, care a venit fara…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 5-0 (3-0), de echipa AS Roma, intr-un meci din etapa a treia a grupei A a Ligii Europa.Au marcat Mkhitaryan ‘2, Ibanez ’24, Mayoral ’34, ’84 si Pedro Rodriguez ’89. Vezi golurile AICI AS Roma: Pau Lopez –…

- CFR Cluj a incasat 3 goluri in prima repriza a duelului cu AS Roma toate dupa erori nepermise in apararea lui Dan Petrescu. AS Roma - CFR Cluj e liveTEXT AICI! Dan Petrescu a fost nevoit sa foloseasca o defensiva improvizata in duelul de pe Stadio Olimpico, cu Susic, Manea, Ciobotariu și Camora. Apararea…

- Meciul AS Roma – CFR Cluj, contand pentru etapa a treia a grupei A a Ligii Europa, a inceput, joi seara, pe Stadionul Olimpic din Roma.Cele doua echipe evolueaza in urmatoarele formule: AS Roma: Pau Lopez – Fazio, Ibanez, Kumbulla – Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola – Villar,…

- Dupa patru puncte acumulate în primele doua partide, pentru CFR urmeaza cel mai important test din Grupa A din Europa League. Formația lui Dan Petrescu întâlnește pe AS Roma, chiar pe Olimpico. Cu destule absențe importante în lot, tehnicianul român spune ca un rezultat…

- AS ROMA - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Campionii Romaniei merge pe Olimpico din postura de lideri ai grupei A, dupa victoria cu CSKA Sofia (2-0) și remiza cu Young Boys (1-1). AS Roma a avut un parcurs asemanator, insa cu trei puncte obținute contra elvețienilor (2-1) și o remiza…

- Echipa CFR Cluj a remizat, duminica seara, în deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a sasea a Ligii I, potrivit News.ro.Au marcat Luckassen ‘7 pentru gazde si Deac ’54 (dintr-un penalti controversat, dupa un duel între Rondon și Ghița) pentru…