- Cele doua formații și-au asigurat prezența in penultimul act al competiției fotbalistice Europa League, dupa ce au caștigat partidele disputate, luni seara, in sferturile de finala. Inter Milano a trecut, la Dusseldorf, cu 2-1, de Bayer Leverkusen, iar Manchester United a invins, la Koln, cu 1-0, pe…

- Inter Milano s-a calificat in semifinalele Europa League la fotbal dupa ce a invins echipa germana Bayer Leverkusen cu scorul de 2-1 (2-1), luni seara, la Dusseldorf, in sferturile de finala ale competitiei. Nerazzurri s-au impus prin golurile marcate de Nicolo Barella (15) si Romelu Lukaku…

- Europa League, ediția 2019-2020, continua sub forma unui mini-turneu in Germania, cu sferturi de finala, semifinale si finala, toate in manse unice. Meciurile din sferturile de finala sunt programate luni și marți, de la ora 22:00, și sunt transmise la TV de Digi Sport, Teșekom Sport și Look Sport.SFERTURI…

- Dupa victoria cu 5-0 din Austria, a doua manșa a confruntarii dintre Manchester United și LASK Linz a fost o simpla formalitate pentru formația engleza. Echipa antrenata de Ole Gunnar Solskjaer s-a impus cu 2-1, într-un meci în care austriecii au avut mai multe ocazii importante.Echipa…

- Manchester United s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa Lask Linz. In tur, United s-a impus cu 5-0, potrivit news.ro.Au marcat: Lingard '57, Martial '88 / Wiesinger '55. In alt meci, Inter…

- Europa League revine astazi cu 4 partide din faza optimilor. 3 dintre ele iși disputa cea de-a doua manșa - Copenhaga - Basaksehir, Shakhtar - Wolfsburg și Manchester United - LASK, in vreme ce Inter și Getafe vor juca pentru calificare intr-un singur meci disputat pe teren neutru (Gelsenkirchen, Germania).…