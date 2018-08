Fostul international Mirel Radoi, considerat favorit pentru a prelua functia de selectioner al reprezentativei "under 21", a obtinut cea mai mare nota, 9,86, la examenul pentru obtinearea licentei UEFA A de antrenor. Demarate in luna aprilie, cursurile pentru obtinerea licentei UEFA A, ultima atestare pentru tehnicieni inaintea celei Pro, s-au finalizat in iulie, odata cu cel de-al cincilea modul. Iar saptamana trecuta a avut loc examenul final, care a (...)