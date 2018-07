Multe si mărunte: Lucescu: “Conceiçao, ciorbă reîncălzită” Mircea Lucescu a aflat de evenimentele de la CFR Cluj, unde Edi Iordanescu a fost demis dupa doar trei meciuri oficiale. "E incalificabila atitudinea celor de la CFR Cluj in legatura cu un antrenor, dar ei stiu cel mai bine ce se intampla acolo. Insa in fotbal trebuie sa aiba si rabdare pentru ca se pot intampla lucruri de genul asta! O greseala a unui portar poate sa duca la demiterea unui antrenor si mi se pare prea mult", a s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

