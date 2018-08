Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, tehnicianul celor de la Viitorul, nu e de acord cu varianta vehiculata in ultimele zile, aceea de a-l naturaliza pe Harlem Gnohere, francezul din atacul celor de la FCSB. "Am vazut ca vreți sa naționalizați pe cineva. Este bun, dar avem varfuri care dau goluri. Draguș este roman și nu…

- FC Viitorul s-a impus, sambata, pe stadionul „Central” din Ovidiu, in fata celor de la Gaz Metan Medias, cu scorul de 2-0 (1-0), intr-o partida din etapa a V-a a Ligii l de fotbal. Tabela a fost modificata prima data in minutul 29, cand noua senzatie a fotbalului constantean, Denis Dragus, a reusit…

- FC Viitorul a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 2-0, sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 5-a a Ligii I de fotbal. Denis Dragus a deschis scorul pentru echipa antrenata de Gheorghe Hagi in min. 29, tabela fiind inchisa de Andrei Ciobanu (85), cu un sut din unghi.…

- FC Viitorul a avut o sansa mare de a obtine o victorie de prestigiu in Liga Europa. Insa, desi a condus cu 2-0, fotbalistii antrenati de Gica Hagi si-au confirmat forma modesta in care se afla. Echipa bazata pe intuitia lui Hagi junior, Viitorul l-a scos la rampa pe Denis Dragus, care dupa ce a a ratat…

- FC Viitorul va evolua cu PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, sau cu FC Basel, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, daca va trece de echipa olandeza Vitesse Arnehm, in mansa a doua preliminara a competitiei, informeaza news.roPartida tur va avea loc, la 9 august, la…

- Denis Alibec, la Al Shabab, langa Budescu. Anunțul lui Gigi Becali. ”L-am dat pe Alibec! La Sumudica, la Al Shabab, in Arabia Saudita. Si pe Alibec, si pe Budescu. Am primit 1,7 milioane pentru Denis”. ”Tata Sumudica m-a ajutat. Pe Denis Alibec am luat 1,7 milioane de euro. Va fi coleg cu Budescu. Sa…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, vineri, ca dintre cei 13 membri nominalizati singurul care a refuzat sa faca parte din Comisia pentru fotbal profesionist a FRF este presedintele LPF, Gino Iorgulescu, in timp ce proprietarul si antrenorul gruparii FC Viitorul, Gheorghe…

- Viitorul a umilit-o pe Dinamo in finala Ligii Elitelor U19, 4-0. Puștii lui Hagi le-au administrat "cainilor" o infrangere umilitoare și urmeaza sa participe in Youth League. Alexandru Mațan (18 ani), perla lui Gheorghe Hagi, a evoluat pentru echipa de juniori in finala de azi și a facut un meci de…