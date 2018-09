Stiri pe aceeasi tema

- Gimnastul Marian Dragulescu a primit avizul medical pentru a concura la Campionatul Mondial de la Doha, de luna viitoare, dupa cateva luni de absenta din circuitul competitional, impusa de Institutul National de Medicina Sportiva (INMS), in urma unor probleme cardiace, despre care sportivul sustinea…

- Gimnastul Marian Dragulescu a primit avizul medical pentru a concura luna viitoare la Campionatul Mondial de la Doha. Sportivul a fost nevoit sa absenteze cateva luni din circuitul competitional, decizie impusa de Institutul National de Medicina Sportiva (INMS), in urma unei probleme cardiace, operata…

- Gimnastul Marian Dragulescu a primit avizul medical pentru a concura la Campionatul Mondial de la Doha, de luna viitoare, dupa cateva luni de absenta din circuitul competitional, impusa de Institutul National de Medicina Sportiva (INMS), in urma unor probleme

- Gimnastul Marian Dragulescu a primit avizul medical pentru a concura la Campionatul Mondial de la Doha, de luna viitoare, dupa cateva luni de absenta din circuitul competitional, impusa de Institutul National de Medicina Sportiva (INMS), in urma unor probleme cardiace, despre care sportivul sustinea…

- Marian Dragulescu, octuplul campion mondial la gimnastica, a primit avizul medical și va putea participa la CM de la Doha, dupa ce a fost oprit sa concureze la CE de la Glasgow din vara. Marian Dragulescu va putea participa la Campionatele Mondiale de la Doha, care se vor desfașura intre 25 octombrie…

- Dinamo a anunțat astazi transferul lui Armando Cooper, mijlocaș central, 30 de ani. Fotbalistul a jucat pentru Panama la Campionatul Mondial din Rusia alaturi de portarul Penedo. Acesta a mai evoluat in Liga 1, in urma cu 4 ani, la Oțelul Galați, fiind adus in Romania de Narcis Raducan. In aceasta dimineața…

- Si-a inceput cariera sportiva in tenis, insa a ajuns sa fie unul dintre cei mai buni portari ai lumii. Hugo Lloris, portarul care a impresionat o lume intreaga la Campionatul Mondial de Fotbal, are o poveste de viata uimitoare.