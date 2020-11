Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti ramane pe primul loc in Liga Campionilor la handbal feminin, dupa ce bucurestencele au castigat in deplasarea din Slovenia cu Krim Ljubljana, potrivit Mediafax.Prima repriza a apartinut lui CSM, vice-campioana Romaniei nu a fost niciodata condusa. Citește și: Schimbare…

- CSM București a invins-o pe Krim Ljubljana cu scorul de 25 - 23. Meciul s-a disputat in Slovenia. CSM București a obținut a 5-a victorie in cele 6 meciuri jucate și este liderul grupei A din Liga...

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins sambata, in deplasare, formatia Krim Ljubljana, scor 25-23 (12-11), si ramane liderul grupei A. Capitanul Cristina Neagu a revenit pe teren, in urma unei accidentari la antrenamente, potrivit news.ro.Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti…

- Krim Ljubljana - CSM București, in runda cu numarul 5 din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin, se joaca astazi, de la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. Krim - CSM București, live de la 19:00 CSM București a plecat in…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins ieri, in deplasare, formatia germana SG BBM Bietigheim, scor 32-22 (14-10), si devine liderul grupei A. Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Carmen Martin 7 goluri, Elizabeth Omoregie 7 si Dragana Cvijic 4. Cristina Neagu nu s-a aflat…

- CSM București a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 25-19 (12-10), pe Ferencvaros Budapesta, intr-un meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal fete. In urma acestei victorii, gruparea bucureșteana ocupa cea de-a treia poziție in clasament, cu 6 puncte. Pe primele locuri se afla Vipers…

- CSM București va juca pe terenul lui Esbjerg, de la ora 15:00, in a doua etapa din grupele Ligii Campionilor. Partida va fi liveSCORE pe Look Sport, TV Telekom Spor și DigiSport 1 și liveSCORE pe GSP.ro. liveSCORE de la 15:00 » Esbjerg - CSM București Dupa victoria cu Metz, CSM București joaca acum…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins ieri pe teren propriu, formatia franceza Metz Handball, scor 31-26 (17-10), in meciul de debut din grupa A a Ligii Campionilor. Cristina Neagu a fost de neoprit, fiind MVP-ul partidei, cu 12 goluri marcate. In etapa viitoare, CSM Bucuresti va juca in…