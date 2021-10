Multe și mărunte: Ca Dinamo la mal FC Arges a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Dinamo, calificandu-se in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Dinamovistii au condus cu 1-0 pana in min. 78, prin golul marcat in min, 49 de Bogdan Tira. Dupa ce Isfan a egalat, Cristian Dumitru a adus victoria argesenilor in min. 90^3.Ieri, la Baia Mare, detinatoarea trofeului, CSU Craiova a invins cu 4-0 (2-0) echipa locala de Liga a III-a, Minaur, prin reusitele lui Gustavo ("9), Constantin ("15 –penalty), Balasa ("55) si Koljic ("56). Chindia Targoviste si ACSO Filiasi (liga a III-a) s-au calificat in sferturi, la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

