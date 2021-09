Multe și mărunte: Aur la judo tineret Judoka Adrian Sulca a castigat, ieri, medalia de aur la categoria 73 kilograme, la Campionatul European under 21, din Luxemburg. Adrian Sulca a avut primul tur liber, iar in prima partida s-a impus in fata rusului Kantemir Hajmetov. Si-a dominat si adversarii ulteriori, moldoveanul Tonofrei Ion si spaniolul Javier Pena iar in semifinala l-a invins pe Vicenzo Pelligra din Italia. In finala categoriei, Sulca l-a invins pe slovenul Jus Mecilosek prin wazari. Adrian Sulca este component al nationalei de tineret si este pregatit de Emil Morar. CM de haltere, la Taskent Federatia Internationala de… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

