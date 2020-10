Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins ieri, in deplasare, formatia germana SG BBM Bietigheim, scor 32-22 (14-10), si devine liderul grupei A. Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Carmen Martin 7 goluri, Elizabeth Omoregie 7 si Dragana Cvijic 4. Cristina Neagu nu s-a aflat pe teren, in urma unei accidentari la antrenamente. Ea abia revenise in lot la meciul din etapa trecuta, cu Ferencvaros Budapesta, dupa doua saptamani de izolare ca urmar (...)