Multe școli și licee din Giurgiu intră în sistem online și din cauza frigului din clase, nu doar a COVID Coronavirusul nu este singurul motiv pentru care tot mai multe școli din județul Giurgiu aleg sa funcționeze in sistem online. Pentru ca societatea care asigura incalzirea școlilor nu are gaze sa funcționeze, in clasele din toate școlile municipiului este extrem de frig. 122 de elevi și 65 de care didactice erau, marți, confirmați cu coronavirus in intreg județul Giurgiu. Inițial, se aplica masura invațamantului online doar pentru clasele in care erau depistate cazuri de coronavirus, insa racirea vremii și extinderea cazurilor de infectare au determinat conducerile tot mai multor școli sa decida… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

