Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala numarul 194 din Sectorul 4 al Capitalei va intra in scenariul rosu de functionare, cursuri exclusiv in sistem online pentru urmatoarele 14 zile, dupa ce, la nivelul unitatii, au fost inregistrate patru persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, au anuntat, duminica seara, reprezentantii…

- Gradinita cu program normal din localitatea bistriteana Reteag, comuna Petru Rares, a intrat, de vineri, in scenariul rosu, fiind prima unitate de invatamant din judetul Bistrita-Nasaud pentru care se decide aceasta masura, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a aprobat, vineri, suspendarea cursurilor la doua unitati scolare care functionau pana acum in scenariul galben, in urma infectarii cu SARS-CoV-2 in randul unor cadre didactice si nedidactice si a unor elevi si la o clasa in care s-a confirmat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a aprobat, vineri, suspendarea cursurilor la doua unitati scolare care functionau pana acum in scenariul galben, in urma infectarii cu SARS-CoV-2 in randul unor cadre didactice si nedidactice si a unor elevi si la o clasa in care s-a confirmat…

- Zeci de elevi din Sectorul 4 din București fac cursuri on-line dupa ce patru copii au fost testați pozitiv cu coronavirus. Primaria sectorului a dispus sistarea cursurilor in școala, dezinfectarea salilor și testarea cadrelor didactice care au intrat in contact cu elevii infectați. Potrivit reprezentanților…

- Un județ din sudul Romaniei a acutalizat lista cu școlile care de luni iși reiau cursurile in scenariul roșu, acela in care elevii participa la ore exclusiv online. Inspectoratul Școlar Județean Teleorman anunțase cu cateva zile in urma ca noua unitați de invațamant din județ iși vor desfașura activitatea…

- Noua unitați de invațamant din județ vor incepe anul școlar online in Social / on 10/09/2020 at 12:37 / Inspectoratul Școlar Județean Teleorman a avizat propunerile din partea consiliului de administrație al fiecarei unitați de invațamant din județul Teleorman privind scenariile de funcționare in…

- RESITA – In unele scoli si gradinite, copiii vor fi cu totii in banci. In altele se va invata prin rotatie, insa niciuna nu va derula procese educationale in mod exclusiv online. Municipalitatea pune la dispozitie masti, dezinfectanti si suporta costurile testarii personalului din unitati! Municipalitatea…