Stiri pe aceeasi tema

- A fost emis ordinul de ministru privind instructiunile pentru crearea si /sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line. Documentul precizeaza masuri specifice pentru desfasurarea procesului de invatare on-line din invatamantul preuniversitar.Ministerul Educatiei…

- In ultimele zile, Avocatul Poporului a primit mai multe petitii in care au fost exprimate temeri referitoare la desfasurarea actului de predare-invatare-evaluare in mediul online, astfel cum este acesta reglementat prin Ordinul MEC nr. 4135/2020, dar si aspecte care vizeaza lipsa infrastructurii necesare…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca pot fi reluate cursurile in scoli dupa data de 15 mai. "Aceasta decizie o vom lua impreuna cu presedintele, cu echipa de la Ministerul Educatiei pe baza estimarilor care sunt facute de Ministerul Sanatatii si va fi luata in functie de contextul epidemiologic…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin privind organizarea procesului educational pe perioada suspendarii cursurilor. Potrivit ghidului publicat, prezenta online la cursuri a elevilor si profesorilor va fi monitoriata de unitatile de invatamant. Portalul Digital educred.ro va centraliza platformele de…

- Ministerul Educației anunța ca a fost emis ordinul de ministru care conține instrucțiunile de organizare a procesului educațional pe perioada suspendarii cursurilor. Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizata de unitațile de invațamant, prevede comunicatul oficial.

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro), un spatiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc sa valorifice noile tehnologii in activitatile de invatare cu elevii.

- In cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educației și Cercetarii și Asociația Proacta EDU a fost lansata prima linie de consiliere psihologica pe tema COVID-19, gratuita, pentru cadre didactice, parinți și elevi, sub denumirea de „AMBASADOR pentru COMUNITATE”. Acesta este un proiect susținut de Federația…

- Ministerul Educatiei precizeaza ca, dintr-o eroare, Ordonanta de Urgenta privind transportul elevilor a fost publicata in Monitorul Oficial intr-o alta forma, urmand sa fie rectificata miercuri. Ministerul Educatiei sustine ca a eliminat din textul initial sintagma "transport rutier”, pastrand termenul…