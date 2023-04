Multe schimbări și răsturnări de situație în mai 2023. Două zodii sunt în mod special afectate Potrivit specialiștilor, ne aflam in sezonul eclipselor și acesta este unul dintre motivele pentru care s-au tot intamplat tot felul de lucruri mai puțin placute. Trebuie sa știți ca neplacerile nu s-au terminat inca și, pentru unele zodii, abia incep. Cine sunt nativii care vor avea cel mai mult de suferit de pe urma eclipsei de luna plina din Scorpion din luna mai a anului 2023. Cele doua semne zodiacale care vor avea parte de multe schimbari și rasturnari de situație in luna care urmeaza. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

