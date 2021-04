Multe persoane din mediul rural sunt reticente la vaccinare

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate cu vaccinul Pfizer/BioNTech 16.057 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor.…

- Datele oficiale arata ca 460 de persoane din randul personalului medical, dar și din centrele de asistența sociala s-au vaccinat pana acum in județul Giurgiu, in centrele de vaccinare organizate in cadrul Spitalului Județean de Urgența Giurgiu și Spitalului Orașenesc Bolintin Vale. Campania de imunizare…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 17.846 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 risca sa aiba probleme majore in etapa a doua. Acum sunt imunizați doar angajații din sistemul sanitar și nici aceștia nu au acceptat toți. Urmeaza sa fie vaccinați batranii. La foarte mulți dintre ei, informațiile despre vaccin nu ajung. Iar la cei din mediul…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 este in plina desfașurare in Bistrița-Nasaud, pentru prima etapa a acesteia sosind in județ inca 440 de doze de vaccin. ”In data de 3 ianuarie, județul nostru a primit o noua tranșa de vaccinuri, ce consta intr-un numar de 440 doze, care s-au distribuit la centrele…