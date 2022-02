Stiri pe aceeasi tema

- "In Timisoara, din cauza temperaturilor scazute din clase, 13.218 copii din 25 de unitati de invatamant si Palatul Copiilor au activitate suspendata datorita Colterm si invata online. Numarul lor reprezinta peste 25% din totalul elevilor care invata in municipiu", a afirmat seful Inspectoratului Scolar…

- Consiliul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit miercuri pentru a stabili noile restricții care intra in vigoare in localitațile din Timiș in care incidența a trecut de 3/1000 de locuitori.

- Branșare gratuita la rețelele de energie și gaze naturale pentru toți clienții casnici: Actul normativ a fost adoptat de Guvern Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a anunțat joi, dupa ședința de Guvern, ca s-a adoptat un act normativ care prevede, printre altele, urmatoarele masuri: – Primariile…

- Serbarile de Craciun pot fi organizate, insa fara prezenta parintilor. Conform unei Hotarari de Guvern care adopta masurile de relaxare din perioada sarbatorilor, HG 112 2021, evenimentele de acest fel sunt permise in anumite conditii de protectie si preventie epidemiologica. In sectiunea DOCUMENT puteti…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca in sedinta Executivului se va stabili ca de la 1 ianuarie 2022 sa fie aplicata, pe perioada iernii, TVA de 5% la energie termica pentru populatie, cat si pentru scoli, spitale si alte institutii publice.

- In total, noua persoane si-au pierdut viata luni in incendiul unui camin de batrani din estul Bulgariei, au indicat pompierii, noteaza AFP. Incendiul a izbucnit la sfarsitul dupa-amiezii intr-o fosta scoala transformata in camin de batrani in satul Roiak (regiunea Varna), a declarat seful…

- Ministerul Sanatații a finalizat procedura de lucru privind realizarea testarii rapide antigen din saliva, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 a elevilor in unitațile de invațamant.

- Epidemiologul Octavian Jurma considera ca reluarea cursurilor in format fizic este „o masura de relaxare” care poate duce la incetinirea ritmului de scadere a incidentei COVID-19 in randul populatiei. Acesta considera ca autoritatile ignora contextul epidemiologic prin adoptarea unor astfel de masuri.