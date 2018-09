Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de angajati din cladirile de birouri clasa A si B din Capitala a ajuns la aproximativ 253.000 de angajati la finalul primului semestru din 2018, o crestere usoara cu 3.000, comparativ cu finalul anului precedent, conform unei analize Cushman & Wakefield Echinox. Ţinând cont de…

- Bursa de Valori de la Bucuresti si cursul valutar, atat leu/euro, cat si leu/dolar, nu sunt inca influentate de deprecierea puternica a lirei turcesti din ultimele zile, sustine unul dintre analistii companiei de brokeraj Tradeville. Efectele pot sa apara, pe fondul accentuarii problemelor actuale.

- In anii ’80, gradinița aflata langa Colegiul Banațean era una dintre cele mai ravnite din oraș, iar mulți timișoreni au facut primii pași in viața acolo. Acum a ajuns doar o ruina, dupa ani in care autoritațile au neglijat-o. In 2018, Primaria Timișoara a comandat o expertiza tehnica, aceasta…

- Comitetului pentru Mediul Digital, Cultura, Media si Sport (DCMS) al Parlamentului britanic considera ca Marea Britanie are de-a face cu o criza democratica din cauza raspandirii unor materialele "daunatoare si inselatoare" si a manipularii datelor personale.

- Romania ar putea urma exemplul altor tari de a valorifica potentialul tinerilor absolventi ai unor institutii de invatamant din strainatate, se arata intr-un comentariu postat pe blogul Bancii Mondiale (BM) si semnat de Donato de Rosa, economist principal, alaturi de Andrei Dospinescu, economist BM,…

- Global Women in Tech (GWiT) lanseaza programul Code Diversity, un proiect care își propune sa inspire și sa faciliteze accesul tinerelor la profesiile din domeniul tehnologic. Code Diversity se adreseaza studentelor aflate în primul an de studiu la facultațile din București cu specializare…

- Pentru ei insa, au nevoie de locuri de cazare. In unele zone, autoritatile locale vor sa demareze parteneriate, cu mediul privat, prin care sa renoveze cladiri dezafectate si sa le puna gratuit la dispozitia muncitorilor. In Timisoara se construieste in tot orasul. Insa multe imobile sunt gata cu…

- Compania Google va lansa la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) un atelier digital pentru programatori. ”Google lanseaza în toamna anului 2018 atelierele digitale pentru programatori, trei hub-uri tehnice, în trei universitati din Bucuresti,…