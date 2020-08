Stiri pe aceeasi tema

- Ramanem in continuare județul cu cele mai puține cazuri confirmate de coronavirus, 246. Careienii raman in continuare cu banii luați și cu aparatul de testare Covid 19 donat de Primarie la Spitalul Județean Satu-Mare. Informare ZERO din partea Primariei Carei privind discuțiile din cadrul Prefecturii…

- Pana astazi, 18 august, in județul Mureș au fost confirmate 1.202 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 11 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Un numar de 223 de persoane au fost retestate si au fost reconfirmate pozitiv cu COVID-19, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). „Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 223 de persoane au fost reconfirmate pozitiv”, precizeaza GCS.…

- Pana-n 10 august, in județul Mureș au fost confirmate 1091 (ieri1082 ) cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 9 (ieri18) cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile…

- Pana astazi, 6 august, in județul Mureș au fost confirmate 1030 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 7 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. (ieri 1023) Distinct de cazurile nou…

- Pana astazi, 5 august, in județul Mureș au fost confirmate 1023 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, (1014) au fost inregistrate 9 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. 1014+9=1023 Distinct de cazurile…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 55.241 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 28.006 pacienți au fost declarați vindecați și 5.136 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. …

- Pana astazi, 2 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 53.186 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, dupa demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul in razboi 27.592 de pacienți au fost…