Stiri pe aceeasi tema

- Elvetia a ajuns sambata la 13.377 cazuri de infectare cu coronavirus si la 242 de decese, in timp ce Ministerul elvetian al Sanatatii afirma ca temerile sale cele mai rele inca nu s-au materializat si exista in continuare o capacitate de tratare a pacientilor la terapie intensiva, relateaza agentia…

- Romania a intrat de luni in "zona galbena" COVID-19, cu peste 500 de persoane raportate ca fiind infectate cu noul coronavirus pe teritoriul tarii. De altfel, cei care vin din tari care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus trebuie sa stea in izolare timp de 14 zile. Pe site-ul…

- Spania a inregistrat 1 041 de decese din cauza coronavirusului si 20 412 de cazuri confirmate de contagiere, potrivit ultimelor date difuzate de Worldmeters . De asemenea, Spania a inregistrat 210 noi cazuri de decese și 2 335 de cazuri noi de contaminare cu Covid-19, in 24 de ore.

- Statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie Înca doua tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, în cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor români care vin din acestea.…

- Coronavirusul care a aparut în China la sfârșitul anului trecut a ajuns în peste 80 de țari, epidemia evoluând rapid acum în parți din Asia, Europa și Statele Unite, transmite Reuters. La nivel global s-au consemnat peste 98.000 de cazuri și mai mult de 3.300 de decese.…

- „Conform informatiilor comunicate de catre autoritatile italiene, un cetatean roman, rezident in Lombardia, Republica Italiana, a fost depistat cu infectie cu COVID-19”, a transmis, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica, dupa ora 22.00.„Cetațeanul are simptome ușoare, fiind in auto-izolare la…

- Epidemia de coronavirus se extinde in toata lumea. Au fost semnalate noi cazuri in Spania, Marea Britanie și Japonia. In China numarul deceselor a ajuns la 811. Au raportat cazuri de infectare 27 de țari și regiuni autonome

- Dacia a vândut în lume 736.000 de mașini anul trecut, dintre care 55.000 în România, țara noastra fiind a cincea piața pentru marca ce produce la Mioveni, Tanger și Casablanca. Franța a fost cea mai mare piața, cu 140.000 de mașini, iar Italia a fost pe doi, cu 88.000. Creșterea…