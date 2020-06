Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fara a pretinde ca sunt cititor in stele, am toate elementele necesare pentru a afirma ca PSD se pregatește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitura letala. Și asta se va intampla inainte de alegeri. Guvernul urmeaza sa fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este sa cada in…

- PIB-ul zonei euro a scazut cu 3,2- in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, iar Uniunea Europeana a inregistrat un recul de 2,6-. Este cel mai sever declin din trimestrul trei din 2009. Cea mai semnificativa expansiune anuala din UE in perioada ianuarie - martie 2020…

- Cunoscutul doctor Virgil Paunescu, coordonatorul Institutului de Cercetare Oncogen din Timișoara, a facut, in urma cu cateva ore, anunțul finalizarii formulei primului vaccin romanesc impotriva noului coronavirus. Profesorul Paunescu a testat primul efectele vaccinului. Iata anunțul facut de cercetatorul…

- "In aceste zile, vedem, poate cel mai bine, realitatea despre Uniunea Europeana, prin acțiunile spontane de solidaritate și ma refer la sacrificiile și eforturile medicilor și asistenților romani care au grija de pacienți italieni, cetațenii italieni și francezi tratați in spitalele germane. Acestea…

- „Magazinele sunt invadate de marfuri din alta parte. Suntem intr-o piața unica și nu se poate interzice comerțul intracomunitar. La fel cum noi putem sa ducem marfa oriunde in Uniunea Europeana, oricine din UE poate sa aduca marfa. Și atunci, ce se poate face? Putem face cu toții doua lucruri foarte…

- "Nu se poate interzice prin lege acest comerț intracomunitar. La fel cum noi putem sa ducem marfa oriunde in Uniunea Europeana, oricine din UE poate sa vina sa aduca marfa. Fiecare din noi, care suntem cu adevarat ingrijorați de aceast aspect și care vrem sa facem cu adevarat ceva, trebuie…

- Ministerul Apararii a anunțat, marți, ca 70 de militari dislocați in Afganistan, Irak și Republica Centrafricana vor fi repatriați, in contextul masurilor de combatere a efectelor pandemiei de coronavirus. Decizia a fost luata dupa consultari cu NATO și Uniunea Europeana.Vezi și: Alexandru…

- ”In plina pandemie de coronavirus, vrem ca o parte din fondurile AFM sa intre direct in economia Romaniei prin programe care sa o sprijine.Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza anul acesta, prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), un program destinat iluminatului ecologic in orașele…