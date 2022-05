Mult prea cald pentru jumătatea lunii mai Duminica, in zona noastra temperaturile vor fi mai ridicate fața de restul țarii, dar ușor mai scazute decat in ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:55. Cerul va fi variabil cu instabilitate in deosebi in zona montana inalta. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari temporare la munte. Soarele va apune la ora 20:53. Minimele sunt cuprinse intre 11 și 14 grade, iar maximele intre 21 și 24 de grade. Luni va fi tot mai cald. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

