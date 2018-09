Stiri pe aceeasi tema

- Celebra scrisoare semnata de liderii PSD, prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea, și-a facut apariția. Scrisoarea este semnata între alții de Paul Stanescu, Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu, dar ea vorbește în numele mai multor lideri. ”Stimate…

- Scrisoarea arata ca Liviu Dragnea a devenit o vulnerabilitate pentru PSD si ii cere acestuia demisia de la sefia partidului, precum si inlocuirea sa cu Viorica Dancila ca presedinte interimar. Mai jos redam textul integral al scrisorii Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea, Doamnelor si domnilor membri…

- Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea, Doamnelor și domnilor membri ai Comitetului Executiv Național, Partidul Social Democrat guverneaza Romania de 1 Post-ul A aparut epistola in care i se cere demisia lui Dragnea! Adrian Țuțuianu semneaza alaturi de Firea și Stanescu apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- A aparut scrisoarea nemultumitilor din PSD. Scrisoarea e semnata de trei membri marcanti: Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu. Redam integral textul scrisorii: Declaratie privind Starea Partidului Social Democrat Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea, Doamnelor și domnilor membri ai Comitetului…

- Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea, Doamnelor și domnilor membri ai Comitetului Executiv Național, Partidul Social Democrat guverneaza Romania de 1 Post-ul A aparut epistola care i se cere demisia lui Dragnea! Adrian Țuțuianu semneaza alaturi de Firea și Stanescu apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- A aparut scrisoarea interna din PSD: Se cere demisia lui Liviu Dragnea din toate funcțiile și remanierea Guvernului. Scrisoarea este semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu. Libertatea va prezinta scrisoarea integrala: „Declarație privind Starea Partidului Social Democrat Stimate…

- Trei lideri ai PSD - Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu - semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. STIRIPESURSE.RO va prezinta scrisoarea…

- Vineri, social-democrații s-au reunit de urgența, in Comitetul Executiv Național, in urma condamnarii la inchisoare cu executare a lui Liviu Dragnea. Iata declarația Comitetului Executiv Național al PSD, de la finalul ședinței desfașurate in biroul lui Liviu Dragnea: „Avand in vedere programul de guvernare…