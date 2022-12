Mult-bătuta cale a Cripto către criză BARCELONA – Creșterea rapida a ratelor dobanzilor au spart balonul cripto-monedei, expunand fragilitatea, guvernarea proasta și chiar frauda in multe colțuri, in special la instrumentul de schimb FTX. Iar prabușirea spectaculoasa a FTX vine in urma altor Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

