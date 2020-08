Stiri pe aceeasi tema

- Premiera mondiala, marți, cind un parașutist a sarit dintr-un avion alimentat cu energie solara. Aeronava a zburat pina la o inalțime de 1.520 de metri deasupra vestului Elveției, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Scopul acestui eveniment a fost promovarea energiei regenerabile, iar avionul prototip…

- Daca valoarea inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este corecta, aceasta se numara totodata printre primele trei cele mai ridicate temperaturi consemnate vreodata in Death Valley - o vale din estul Californiei, situata in nordul desertului Mojave - si este de asemenea cea mai…

- Regiunea Death Valley (Valea Mortii) din SUA a inregistrat duminica o temperatura de 54,4 grade Celsius, posibil cea mai ridicata valoare inregistrata pe Pamant dupa anul 1913, relateaza Agerpres. Temperatura inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este printre primele trei cele mai…

- Compania spatiala Virgin Galactic a anuntat luni un parteneriat preliminar cu constructorul de motoare Rolls Royce pentru a dezvolta un avion de linie. Acesta va fi capabil sa zboare cu o viteza de trei ori mai mare decat cea a sunetului. Aparatul de zbor imaginat de Virgin Galactic, prezentat luni…

- Un infanterist marin a murit, iar alti opt sunt dati disparuti in urma unui accident produs, vineri, in cursul unui exercitiu, in largul coastelor statului California, informeaza CNN, citata de Mediafax.Accidentul a avut loc in apropierea Insulei San Clemente, situata in Oceanul Pacific, la circa 90…

- Viteza medie cu care circula trenurilein Romania este de 30-40 de kilometri la ora, in timp ce starealiniilor variaza de la „deplorabila la rezonabila”. Sunt șigari „primitive” se arata intr-un studiu finanțat majoritarcu fonduri europene, potrivit Agerpres.Studiul a fost realizat de Autoritatea pentru…

- Manifestanti s-au adunat in weekend la Palmdale, in California, pentru a cere raspunsuri, dupa gasirea miercuri, la 10 iunie, a corpului unui barbat de culoare, in varsta de 24 de ani, Robert Fuller, spanzurat de un copac, in contextul in care rudele tanarului subliniaza asupra asemanarii cu moartea…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,5 pe scara Richter s-a produs miercuri seara in sudul Californiei si a avut epicentrul in apropiere de Ridgecrest, un oras care, in iulie 2019, a fost lovit de mai multe seisme in lant, care au provocat moartea unei persoane si numeroase pagube materiale, relateaza joi…