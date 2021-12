Mult așteptatele autostrăzi și drumuri expres din Moldova se află încă la fazele de proiect și de speranță Stadiul celor 12 obiective de investitii in infrastructura rutiera din Moldova, precum Autostrada Focsani – Bacau sau Autostrada Pașcani – Suceava, se afla inca la fazele de proiect, de stabilire a traseelor și de foarte multa speranța și rabdare. Din datele centralizate de catre compania de drumuri, in cazul autostrazii Buzau – Focsani, au fost implementate in Studiul de Fezabilitate toate observatiile CNAIR si urmeaza ca indicatorii tehnico-economici sa fie supusi avizarii in cadrul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul companiei. De asemenea, Avizul de Gospodarire a Apelor se afla in faza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

