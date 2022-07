Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a castigat vineri proba de 50 metri liber din cadrul Campionatului European de Inot pentru Juniori desfasurat la Otopeni. Romanul a terminat cea mai scurta si mai rapida proba a copetitiei cu timpul de 22.16.

- In finala 1.500m liber masculin, Vlad Stancu (16 ani) a caștigat aurul european la Campionatele Europene de juniori, desfașurate in Complexul de Natație din Otopeni. Povestea lui Vlad a fost publicata de Gazeta in luna aprilie, ca parte a proiectului „Cat costa sa faci sport in Romania?”. Vlad a terminat…

- Inotatorul roman David Popovici a castigat ieri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natatie pentru Juniori, desfasurat in noul bazin de la Otopeni. El a parcurs cele 4 lungimi de bazin in 1,45.45 minute. Romanul a condus pe intreaga durata a probei,…

- Inotatorul roman David Popovici a caștigat miercuri dupa-amiaza medalia de aur in proba de 200 m liber, in cadrul Campionatului European de Natație pentru Juniori, desfașurat in noul bazin de la Otopeni.

- Inotatorul roman Vlad Stancu s-a calificat, miercuri, 6 iulie, in finala probei de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, competitie care se desfasoara, in aceste zile, in bazinul olimpic de la Otopeni. Stancu a reusit a doua performanța din serii, 15:20.56 min., și…

- Romania a cucerit aurul la proba de ștafeta 4x100, din cadrul Campionatului European de Juniori de la Otopeni. David Popovici, Vlad Stancu, Ștefan Cozma și Patrick Dinu au obținut medalia de aur la proba de 4x100m, dupa un finiș de senzație. Popovici, dublu campion mondial, la probele de 100 și 200…

- A inceput Campionatul European de Inot pentru juniori, competiție care are loc in Romania, la Complexul Olimpic de Natație din Otopeni. Un numar de 494 de sportivi din 42 de tari participa la competiția transmisa in direct la TVR in perioada 5-10 iulie.

- David Popovici (17 ani) va concura in șase probe la Campionatul European de natație pentru juniori, organizat la Otopeni, in perioada 5-10 iulie. Campionatul European de natație pentru juniori va fi transmis pe TVR 1. Toate informațiile vor putea fi urmarite pe GSP.ro! David Popovici, dublul medaliat…