Filmul de acțiune “Mulan”, o aventura a unei curajoase tinere care se deghizeaza in barbat sa poata fi primita in armata care lupta pentru dreptate, este intocmai ca o tapiserie chinezeasca: realizat in cele mai mici detalii autentice, cu grija pentru detalii și istorie. Actiunea din super producția “Mulan” merge pe urmele lui Hua Mulan,... View Article