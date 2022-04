Stiri pe aceeasi tema

- Ei bine, sa zicem ca am acceptat o provocare sau, mai bine zis, ca am cazut intr-o așa numita ”capcana”. Insa nu voi vorbi despre asta. Poate e momentul potrivit, dar nu e locul. Așa ca o sa intru direct in subiect. O carte poate fi numita in multe feluri. Fiecare, dupa nevoi și imaginație. […] Articolul…

- Oare nu-i la fel? Parca arata altfel daca știi s-o privești dupa atata incrancenare genarata de opreliști, boli, vești triste, teama și incertitudine. Hai! Capul sus și pieptul de oraș, la pas prin cartier. Sa ne bucuram de ce avem. Nu mai fiți triști! Viața merge inainte. Sa-i dam și noi un impuls…

- Președintele Consiliului Județean a inspectat astazi, impreuna cu managerul SJU Bacau, Adrian Popa, evoluția lucrarilor derulate la subsolul și parterul cladirii „Spital Municipal”. Stadiul fizic de implementare a investiției este de aprox. 55 %. S-a finalizat compartimentarea parterului, fiind incheiate…

- Teatrul Municipal „Bacovia” invita publicul spectator la premiera spectacolului „Pinocchio”, dupa Carlo Collodi, regia și scenariul Gabriel Apostol, care va avea loc in zilele de 19 și 20 martie, de la orele 11.00, sala mare a teatrului. Premiera are loc chiar in preajma datei de 21 martie, cand se…

- Doi copii din comuna Barsanești au ramas orfani de tata, dupa ce acesta a fost omorat in bataie parintele. Suspecți sunt fratele barbatului și un tanar de 18 ani. Cei trei s-ar fi luat la cearta dupa o zi de munca. Barbatul ucis avea 29 de ani, informeaza Știrile ProTV. Impreuna cu cumnatul sau, de…

- Joi, 10 martie 2022, la Sala Ateneu ne vom delecta cu lucrari al compozitorului P.I. Ceaikovski. Nascut in 7 mai 1840 la Votkinsk, Ceaikovski a studiat la Conservatorul din Moscova. Compozitor eclectic, scrie in aproape toate genurile muzicale. Uverturi, poeme precum Romeo și Julieta, Francesca da Rimini,…

- Peste 600 de persoane au fost reținute miercuri seara la Moscova și Sankt Petersburg, la mitingurile impotriva razboiului. In capitala de nord a Rusiei, forțele de securitate i-au arestat chiar și pe pensionari. "- Nu razboiului! Nu razboiului! Nu raboiului!- Lasați-o.

- O Europa fragila economic, cu abordari si agende diferite in cadrul aliantei transatlantice, din punctul de vedere al Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Marii Britanii, in privinta crizei ucrainiene, se confrunta cu o Rusie motivata, semnificativ intarita dupa pactul strategic cu China. In jurnalism…